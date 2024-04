Rivoluzione Megabox. Prende quota Babbi

La Megabox si ferma in garadue dei quarti dei playoff scudetto, eliminata dalla Savino Del Bene Scandicci. Una stagione a corrente alternata. Poi la conquista dei playoff. La prima volta della giovane società di Vallefoglia. Una serie, quella con le toscane, anche sfortunata. Pesaro ci è arrivata da settima, le avversarie da seconde. Ma soprattutto le tigri ci sono arrivate nella partita di andata con metà squadra per un virus intestinale che ha messo ko quasi tutte le giocatrici. Nel match di ritorno davanti al pubblico amico le biancoverdi hanno avuto la chance di provare a riaprire la serie nel secondo set sul 24 pari. Il parziale l’hanno vinto le ospiti ai vantaggi. E lì è terminata sfida.

Il futuro sarà senza la capitana Tatiana Kosheleva che andrà a giocare in un altro club, non restando in società come poteva sembrare nei mesi scorsi. La rosa potrebbe smembrarsi parecchio, solo Degradi ha la firma per un’altra stagione. Tutte le altre potrebbero salutare, prima fra tutte probabilmente Mingardi. Resterà, se lo augurano in tanti, coach Andrea Pistola. Negli ultimi incontri si è visto sugli spalti del palas di Campanara Piero Babbi, il diesse degli scudetti del volley pesarese. Il dirigente romagnolo ha anche collaborato con il club di Vallefoglia fino a un paio di anni fa. Potrebbe tornare. E sarebbe una buona notizia, dato che Babbi di mercato se ne intende. Positivo il bilancio della stagione nella lettura del presidente Ivano Angeli: "Siamo soddisfatti, arrivare nei playoff era il nostro obiettivo e l’abbiamo raggiunto. Poi contro corazzate come Scandicci è difficile fare risultato: ci abbiamo provato all’andata con una mentalità vincente, ma purtroppo diverse ragazze erano fuori condizione per malattia. Nella gara di ritorno non potevamo fare di più. Ora guardiamo al futuro, siamo a buon punto nella costruzione della squadra per la prossima stagione. L’obiettivo sarà di migliorare ancora un po’".

Beatrice Terenzi