Rivoluzione Millenium. Panchina a Solforati per centrare la salvezza

Dopo le vicende altalenanti che hanno condotto la Millenium a misurarsi con la Pool Salvezza, per le Leonesse questi sono i giorni ai quali affidare il rilancio di una stagione che non ha rispettato le aspettative della vigilia. Nell’ultimo turno della regular season la compagine giallonera ha saputo cogliere tre punti che saranno molto utili nella seconda fase col Talmassons e ieri ha iniziato il nuovo ciclo affidato a Matteo Solforati, che è il nuovo primo allenatore al posto dell’esonerato Alessandro Beltrami. Il tecnico marchigiano è chiamato a preparare in poco tempo il primo appuntamento ufficiale. Sabato il "PalaGeorge" ospiterà l’anticipo con Olbia. L.M.