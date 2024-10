Roberti e la Virtus che va: "Grazie al calore dei tifosi"

I primi tre punti in serie A2 hanno un sapore forte. La Smartsystem Essence Hotels debutta nel suo fortino con carattere e bel gioco contro Macerata: "Sapevamo che il Palas Allende sarebbe stato il nostro fortino – afferma l’mvp Federico Roberti, autore di 22 punti con 4 ace e 5 muri vincenti – dal secondo set in poi siamo stati molto più ordinati, subendo meno il loro muro aggressivo e riuscendo a far bene con il contrattacco. Ricordiamo che Macerata, già affrontata l’anno scorso in A3, è una squadra di livello con giocatori esperti e forti tecnicamente". Pubblico da incorniciare anche domenica: "Assolutamente sì – continua il classe 2004 – soprattutto nei momenti importanti non ha fatto mancare il proprio supporto. Bene così, sono sicuro che con il passare del tempo prenderemo sempre più confidenza con i nostri mezzi".

Gettato nella mischia da coach Mastrangelo, Federico Compagnoni si è fatto trovare subito pronto giocando una buona parte della gara: "Sono un po’ sorpreso – afferma il lombardo – ho giocato pochissime volte di fronte a questo pubblico. Ne ho visti pochi di palazzetti così pieni, ho vissuto una grande emozione oggi". A fine gara il centrale Stefano Mengozzi rivolge il proprio pensiero all’amico Gidio, scomparso venerdi scorso, al quale dedica questa vittoria: "E’ stata una persona speciale e ha fatto tanto per me, ero molto legato a lui".

b. t.