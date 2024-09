Roster al completo. L’Allianz si presenta. Fusaro ci crede: "Noi tra i favoriti»

L’immagine della "nuova" Allianz Powervolley Milano l’ha data, nel corso della consueta presentazione alla Torre Allianz (quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario che è title sponsor), il capitano Matteo Piano. "Noi abbiamo la fortuna di poter essere come dei ponti, Milano è stata costruita negli anni con il lavoro di Lucio (il Presidente Fusaro, ndr) e si è creato un legame speciale, grazie a giocatori, staff, sponsor e pubblico. È nata una connessione: noi siamo un ponte, accogliamo il pubblico che ci viene incontro di volta in volta. I fan si sono affidati e ci hanno donato il loro tempo, abbiamo creato qualcosa". Quel qualcosa ha portato a una crescita costante nelle ultime stagioni, con tanto di terzo posto e Champions League conquistati un anno fa. Confermarsi non sarà facile, ma c’è grande entusiasmo soprattutto per la sfida europea. Il roster è competitivo e la panchina si è allungata, tra conferme e nuovi innesti. "Ormai non possiamo più nasconderci – ha detto Fusaro - la penultima stagione siamo arrivati quarti in Superlega, l’ultima terzi, siamo in Champions League. Dobbiamo accettare quest’anno di partire tra le favorite in un campionato che sarà di livello altissimo dopo le Olimpiadi. I tifosi e gli sponsor vorrebbero ogni anno qualcosa di più. Partiamo da 0-0 contro tutti e faremo del nostro meglio".