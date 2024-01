Sabato da brividi. Milano e Scandicci. È scontro diretto per il secondo posto

di Andrea Gussoni

Due big match in quattro giorni per l’Allianz Vero Volley Milano che in attesa di riaffrontare l’imbattuta capolista Conegliano, l’unica squadra capace quest’anno di batterla (due volte, una in Supercoppa e un’altra nel girone d’andata di serie A1), si gioca stasera alle 21 al Pala Wanny di Firenze il secondo posto con la Savino del Bene Scandicci. Entrambe le squadre sono reduci dalle vittorie nella quinta giornata della fase a gironi di Champions, che stanno dominando nei rispettivi raggruppamenti, ma stavolta solo una potrà sorridere quando sarà caduto l’ultimo pallone. Le ragazze del Consorzio, in striscia positiva da dieci partite in campionato, arrivano in Toscana decise a consolidare il loro piazzamento davanti alle rivali di giornata, sconfitte all’andata al tie-break all’Allianz Cloud.

Paola Egonu sembra essersi lasciata alle spalle il piccolo problema al ginocchio accusato nella sfida contro l’Itas Trentino dell’ex ct Davide Mazzanti, come dimostrato proprio mercoledì sera in casa delle campionesse d’Europa in carica del VakifBank Istanbul, dove tanto per cambiare ha chiuso da top scorer dell’incontro. Stavolta però il duello almeno a livello di tabellino sarà di quelli impegnativi, visto che dall’altra parte della rete ci sarà Ekaterina Antropova, ovvero l’altro opposto della Nazionale con cui si giocherà il posto (in caso di qualificazione) alle Olimpiadi di Parigi.

Sempre che Julio Velasco non si convinca a farle giocare assieme. Ma per l’azzurro c’è tempo, ora bisogna concentrarsi sui club, come sottolineato anche da coach Gaspari:"La nostra testa è tutta alla partita di stasera. Una squadra con una continuità di risultati pazzesca, sia in campionato che in Champions. Scandicci ha, come noi, un roster costruito per vincere con obiettivi e ambizioni altissime. Sarà un match tutto da giocare con interpreti di assoluto livello. Andiamo a Firenze con l’idea di provare a consolidare la seconda posizione e al tempo stesso di cercare di allungare su di una nostra diretta concorrente. Un risultato positivo ci permetterebbe di acquisire maggior consapevolezza, per affrontare il periodo clou con strumenti migliori ed essere ancora più competitivi".

Sempre oggi ma alle 17 si giocherà un altro anticipo della terza giornata di ritorno, tra Itas Trentino e Trasportipesanti Casalmaggiore: le ospiti, penultime, contro il fanalino di coda non possono sbagliare se vogliono restare in corsa per la salvezza. Lo ha sottolineato anche Giorgia Faraone: "L’allenamento congiunto con Brescia è stata l’occasione per rimetterci in pista in vista del campionato data la sosta per il rinvio e ci serviva ritrovare l’amalgama di squadra. La squadra si è espressa bene, si è vista la voglia di spingere anche se era un’amichevole e poteva essere presa sottogamba, abbiamo spinto sin da subito sia in battuta sia in attacco tenendo bene in ricezione. Sono anche molto contenta perchè sono tornata in campo dopo l’infortunio. Un’amichevole assolutamente produttiva per quanto ci e mi riguarda. Contro Trento sarà la nostra finale di Champions League. Siamo tutte decise a fare il massimo e lottare sino alla fine per iniziare a smuovere la classifica e finire più in altro possibile", ha dichiarato alla vigilia.