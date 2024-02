San Giustino si impone con il Napoli

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

QUANTWARE NAPOLI

0

(25-21, 25-22, 25-22) SAN GIUSTINO: Cappelletti 25, Wawrzynczyk 11, Skuodis 6, Bragatto 4, Biffi 4, Quarta 2, Marra (L1), Cioffi, Troiani. N.E. – Marzolla, Stoppelli, Cozzolino, Ricci, Silvestrelli (L2). All. Marco Bartolini.

NAPOLI: Cefariello 8, Saccone 8, Frankowski 8, Starace 6, Martino 6, Leone 4, Ardito (L1), Montò 1, Calabrese 1, Piccolo, Quarantelli, Malanga. N.E. – Monda (L2). All. Sergio Calabrese.

Arbitri: Luca Pescatore (RM) ed Andrea Bonomo (RM). ERMGROUP (b.s. 16, v. 6, muri 12, errori 7).

Altro successo pieno per la Ermgroup San Giustino che vince tra le mura amiche 3-0. Ha provato a contrastarla la Quantware Napoli, ma alla fine si è dovuta arrendere. Partenza sprint dei padroni di casa che vengono raggiunti (11-10), Cappelletti scava il solco (18-14), poi sigla il vantaggio. Nel secondo set gli ospiti scappano e restano avanti sino all’8-14, i biancoazzurri raddoppiano. Terzo parziale in bilico sino al 16-15, qui l’inesauribile Cappelletti va in progressione e Wawrzynczyk chiude.