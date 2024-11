Savino Del Bene a Treviso. Il Bisonte aspetta Novara

Big match oggi alle 18 (Rai Sport e vbtv) per la Savino Del Bene che andrà a far visita al Conegliano, la più squadra forte non solo in Italia (dal 2018 6 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia e 7 Supercoppe) ma anche in Europa, detentrice della Champions League; in rosa vanta anche tre campionesse olimpiche (Fahr, Lubian e De Gennaro) e tre ex: la cinese Zhu Ting, biancoblù negli ultimi due campionati, l’opposto Haak e la centrale Lubian. Scandicci arriva alla sfida forte del successo per 3-0 sul Talmassons. Battuta e difesa: questi, secondo Gaspari, i due elementi-chiave nei quali La Savino Del Bene dovrà eccellere se vorrà arginare l’inarrestabile onda d’urto delle venete.

Il Bisonte Firenze, mentre saluta Marta Bechis che, com’era negli accordi, vola negli Usa, ospiterà oggi a Palazzo Wanny (ore 16, Dazn e vbtv) Novara, un’altra big, vincitrice della scorsa Challenge Cup e reduce da quattro vittorie e una sconfitta col Chieri. Ma anche le fiorentine stanno andando forte, con 7 punti in classifica e la prova maiuscola offerta una settimana fa a Milano. Sei le ex bisontine: le recenti Ishikawa, Alsmeier e Mazzaro, oltre a De Nardi e Villani, mentre a Firenze c’è Battistoni. "Anche se le differenze dei valori esistono sappiamo che si può dar fastidio a qualunque avversario e se si gioca bene si può cercare di strappare qualche punto", le parole di Bendandi.

f. m.