Savino Del Bene ai quarti. Anche il Voluntari va ko

VOLUNTARI 2005 0 SAVINO DEL BENE 3

VOLUNTARI 2005: Kosinski (L2), Zadorojnai ne, Buterez 7, Kokkonen 13, Axinte 2, Todorova 2, Radosova 8, Kapelovies 1, Cristea ne, Gheti, Alexandru, Mazej, Lukasuk 6. All.: Saja.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins 2, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic 3, Bajema 9, Graziani ne, Nwakalor 8, Carol 12, Antropova 8, Mingardi 8, Gennari ne. All.: Gaspari M.

Arbitri: Nurper Ozbar (Tur) – Dobromir Dobrev (Bul).

Parziali: 20-25, 16-25, 16-25.

Savino Del Bene in cattedra: dinanzi a soli 300 spettatori chiude con un altro 3-0 la quinta gara della Pool E della Cev Champions League e guadagna con una giornata di anticipo l’accesso ai quarti di finale come prima del girone. Gaspari parte con la diagonale Ognjenovic-Antropova, Carol e Nwakalor al centro, Bajema e Herbots in banda e Castillo libero. Primo set senza storia per Scandicci che difende bene e punge con Carol, la migliore insieme a Ognjenovic, come sempre imprevedibile negli appoggi.

Il primo punto è la pipe di Antropova, l’ultimo l’ace di Ruddins che Gaspari ha ruotato più volte con Herbots. Fra l’uno e l’altro una superiorità netta che, grazie anche a una grande Castillo, rende vane molte delle occasioni delle padrone di casa che hanno in Kokkonen e Radosova le loro punte più offensive. Sul 16-22 per Scandicci le rumene vanno a punto tre volte di seguito ma dopo il time-out chiesto da Gaspari le biancoblù ripartono e firmano lo 0-1. Al cambio di campo il Voluntari prende coraggio, con una difesa più accorta e un muro più solido. E per la prima volta si porta in vantaggio ma sul 4-3 la sua corsa rallenta e la Savino Del Bene riprende saldamente il controllo del match. Sul 15-24 Kokkonen annulla il primo set point ma Ognjenovic le risponde con un’altra sua perla: 0-2. Nel terzo Gaspari fa prendere fiato ad Antropova, apparsa questa volta meno lucida rispetto al suo standard, e manda in campo Mingardi che si rende protagonista assoluta e decisiva nella chiusura del match. MVP Carol, top scorer con 12 punti e impeccabile a muro; Bajema 9 e Antropova 8 come Mingardi che li ha realizzati tutti in un solo set. Ace 3-2, muri 3-10 per Scandicci.

Franco Morabito