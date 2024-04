Savino Del Bene, che show. Milano si arrende in tre set

SAVINO DEL BENE

3

ALLIANZ MILANO

0

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti n.e., Herbots 1, Zhu Ting 13, Ruddins 3, Di Iulio, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L1), Armini (L2) ne, Nwakalor 5, Washington ne, Carol 6, Antropova 19, Diop 2, Nowakowska ne. All.: Barbolini M.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 7, Malual (L2) ne, Heyrman 6, Folie 12, Orro 1, Prandi ne, Pusic, Rettke, Bajema, Sylla 9, Egonu 17, Daalderop 1, Candi ne, Castillo (L1). All.: Gaspari M.

Arbitri: Brancati – Zavater – Clemente

Parziali: 25-23, 25-22, 25-22

FIRENZE - Dopo le tre sconfitte subite in questa stagione con Milano, due in campionato e l’altra in Coppa Italia, la Savino Del Bene si è presa una sorprendente rivincita davanti ai 3.500 di Palazzo Wanny nel primo atto dei playoff scudetto disputando una gara perfetta, chiusa in un’ora e 36 minuti. È stata una partita bella ed equilibrata nella quale le padrone di casa sono apparse però più convinte e sicure di sé e con una Antropova (MVP con 19 punti, 3 ace, 1 muro e il 32% di efficienza) che ha primeggiato nell’atteso confronto con Egonu (17, 3 ace e il 13%). In campo anche Zhu Ting (13, 1 ace e 2 muri), Ognjenovic, Parrocchiale e le centrali Nwakalor e Carol con 11 punti in due, 2 ace e 5 muri.

Nel sestetto iniziale pure Herbots che ha ruotato con Ruddins, e parziali per Di Iulio e Diop. In avvio Scandicci si avvantaggiava ma Milano l’agguantava sul 6 pari e superava fino al 15-15, poi testa a testa fino al 19 pari e il controsorpasso con Antropova e Nwakalor; l’errore al servizio di Cazaute regalava l’1-0. Nel secondo set Milano subito avanti, le biancoblù a ruota. Sul 15-15 l’aggancio, sul 18-18 due punti di Antropova e la fuga fino al 2-0. Scandicci apriva il terzo con un parziale di 4-0 e dall’11-10 in discesa fino al traguardo. Nel Milano, oltre a Egonu, bene Folie (12 punti, 6 muri), Cazaute e Sylla. "Le ragazze sono state molto brave a recuperare quando eravamo sotto, ora siamo 1-0 ma dobbiamo continuare così perché Milano è una delle migliori squadre al mondo", il commento di Barbolini.

Franco Morabito