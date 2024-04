Savino Del Bene ci riprova. A Treviso per l’impresa

Dopo le prime due sfide della finale scudetto fra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci e l’1-1 maturato grazie alle vittorie al tie-break, ottenute entrambe in trasferta, di Scandicci a Treviso e delle pantere a Firenze, stasera alla 20.30 le due squadre tornano di nuovo in campo al Palaverde in gara-3 per fare un significativo passo avanti nella corsa al titolo che si presenta quanto mai equilibrata e incerta. Sia le toscane che le venete hanno dimostrato finora di equivalersi, sia nella straordinaria qualità del gioco che nelle occasioni sprecate in alcuni momenti decisivi dei due incontri. Infatti, se in gara-1 erano state le biancoblù a prevalere nel finale del quinto set quando, dopo aver sprecato un match point nel quarto, si erano trovate a dover rincorrere, a Palazzo Wanny, invece, è stato Conegliano abile a ribaltare in suo favore, in extremis, il risultato dopo aver rischiato di perdere.

Fatte queste premesse la partita di stasera, in un palazzetto stracolmo, sarà ad alta tensione; vincerà chi darà tutto dalla prima palla all’ultima e commetterà meno errori. Barbolini, cinque scudetti già vinti in carriera (come Santarelli), spiega: "Si riparte da un pareggio, nel risultato e nel gioco, e questo è confortante perché abbiamo di fronte una squadra che ha dominato per tutta la stagione. Gara-3 potrà essere diversa dalle prime due, che sono state molto equilibrate. I play off sono così ma abbiamo la consapevolezza che stiamo giocando una bella pallavolo e stiamo facendo il massimo, poi è ovvio che si può sempre fare qualcosa in più, e probabilmente questa volta ci sarà bisogno di farlo". La partita sarà visibile in diretta su Rai Sport, Sky Sport Uno e su vbtv. Savino Del Bene e Comune di Scandicci hanno altresì organizzato la proiezione della gara su un maxischermo allestito nell’auditorium del Centro Rogers (piazzale della Resistenza a Scandicci). L’ingresso, gratuito, sarà possibile dalle ore 20; la capienza della sala consente l’accesso ad un massimo di quattrocento persone.

Franco Morabito