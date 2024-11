Savino Del Bene forza 4. Vallefoglia senza scampo

MEGABOX VALLEFOGLIA

1

SAVINO DEL BENE

3

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 26, Feduzzi, Michieletto, Giovannini 7, De Bortoli (L1), Candi 10, Torcolacci ne, Perovic 1, Storck ne, Kobzar, Weitzel 11, Lee 14, All. Pistola.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2) ne, Herbots 13, Castillo (L1), Ruddins ne, Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema 2, Graziani, Nwakalor 14, Carol 7, Baijens ne, Antropova 25, Mingardi 8, Gennari. All. Gaspari.

Arbitri: Piana, Chiriatti.

Parziali: 25-16, 20-25, 22-25, 20-25.

PESARO - Sul difficile campo del Vallefoglia, con 1.146 spettatori, la Savino Del Bene conquista una vittoria importante che in virtù della differenza set consente a Scandicci, sia pure a pari punti col Novara, di salire al terzo posto in classifica al termine di una partita complicata. Gara raddrizzata dopo un primo set dominato dalle tigri pesaresi. In partenza scendono in campo Ognjenovic in palleggio, Antropova opposto, in banda Bajema ed Herbots con la coppia Graziani-Nwakalor al centro e Castillo libero. Il primo set si mantiene in parità fino a 7-7 poi le neroverdi prendono il sopravvento grazie soprattutto a una buona ricezione e al muro mentre in attacco Bici e Lee non perdonano. Al rientro la Savino Del Bene migliora in difesa, a muro e anche in attacco con Ognjenovic che perfeziona gli appoggi. C’è equilibrio fino al 12-13, poi le biancoblù scappano. Nel frattempo Gaspari ha chiamato Mingardi al posto di Bajema. Antropova colpisce con i suoi diagonali, Castillo recupera palle imprendibili mentre al centro Carol (entrata al posto di Graziani) e Nwakalor chiudono gli spazi: 1-1. Il terzo set è quello più incerto: Vallefoglia riprende fiato e tiene il contatto fino al 20-20, Gaspari chiama time-out e ridà carica alla squadra che sul 22-23, con un muro di Kate e un pallonetto di Mingardi firma l’1-2.

La quarta frazione è altrettanto accesa, nessuna delle due vuol cedere. Ma Scandicci è più lucida, Vallefoglia regge fino al 19 pari, poi esce di scena con Nwakalor che chiude il match nel quale Gaspari aveva fatto entrare anche Kotikova. Antropova, MVP con 25 punti, 1 muro e il 45% di efficienza; in doppia cifra anche Nwakalor (14, 3 muri, 47%) e Herbots (13, 1 ace e il 37%); Carol, invece, al top con 4 muri e 7 palle a terra. Del Vallefoglia, Bici top scorer con 26 punti, Lee 14, Weitzel 11 e Candi 10.

Franco Morabito