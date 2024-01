Savino Del Bene in ritmo. Busto Arsizio si arrende

SAVINO DEL BENE

3

UYBA BUSTO ARSIZIO

1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 1, Herbots 4, Zhu Ting 11, Ruddins 16, Di Iulio, Villani n.e., Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 5, Washington 3, Carol 10, Antropova 21, Diop 1. All.: Barbolini.

BUSTO ARSIZIO: Bracchi 10, Fini n.e., Piva 4, Fields, Lualdi 8, Sartori 7, Carletti 8, Frosini 9, Giuliani 1, Zannoni (L1), Sobolska, Valkova 2, Rojas Martinez n.e., Boldini 2. All.: Cichello.

Arbitri: Cavalieri - Pasin

Parziali: 25-22, 18-25, 25-15, 25-11

La Savino Del Bene Scandicci chiude anche la pratica Busto Arsizio e firma la decima vittoria consecutiva in campionato. Un successo che vale molto perché il Busto ha confermato di meritare la classifica, ha perso da una squadra più forte. Antropova (21 punti), Ruddins (16), Zhu Ting (11), Ognjenovic (MVP del match) e Parrocchiale su tutte ma è l’intera squadra che merita un voto alto. Il primo set è equilibrato, la Savino Del Bene se lo aggiudica allo sprint quando sul 21 pari mette a segno tre punti consecutivi con Zhu Ting, un muro vincente e un bolide imprendibile di Antropova. Il Busto annulla il primo set point ma sul secondo Zhu Ting non perdona con un diagonale perfetto. Le ospiti rientrano più cariche e dopo l’iniziale 4-3 per lo Scandicci si portano avanti grazie al suo tridente Bracchi, Carletti e Frosini. La Savino Del Bene commette qualche errore di troppo ma raggiunge il 13 pari. Barbolini chiama due time out ma Busto è in fuga e chiude 18-25. Le biancoblù riordinano le idee e nel terzo si scatenano, con Antropova straordinaria anche in battuta; ; Ognjenovic che, appena entrata, si fa subito applaudire; e Parrocchiale che recupera anche l’impossibile. Si arriva così al 25-15. Per le biancoblù la partita è ormai in discesa, il motore gira al massimo. Rientra anche Zhu Ting che era uscita dolorante a un braccio e i suoi colpi lasciano il segno. Non c’è più storia: 25-11 con l’ultimo punto firmato da Ruddins, e tutti a casa.

Franco Morabito