Savino Del Bene in ritmo. L’intesa sta crescendo

Prosegue a ritmo serrato la preparazione della Savino Del Bene Scandicci per il campionato di A1 che prenderà il via il prossimo 5 ottobre a Palazzo Wanny contro la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo. Dopo le prime due amichevoli disputate con il neopromoso Perugia, che si sono concluse entrambe con il successo delle biancoblù, la squadra del neo coach Antiga ha affrontato ieri a PalaCabral di Casalecchio di Reno, Bologna, Vallefoglia e anche questa gara amichevole ha confermato ulteriori progressi per le ospiti che si sono imposte col risultato di 4-0. Dopo i primi tre set vinti dalla Savino per 25-23, 25-19 e 25-15 è stato deciso infatti di giocare un quarto set, chiuso anche questo per le vicecampionesse d’Italia col risultato di 25-21, per consentire al tecnico francese di effettuare una massiccia rotazione. Nel complesso la squadra ha confermato di aver assimilato i nuovi schemi e i ripetuti allenamenti, soprattutto a muro, ai quali Antiga l’aveva sottoposta. In avvio di partita lo Scandicci schierava Gennari in palleggio, Antropova opposto, Herbots e Ruddins schiacciatrici, con Carol e Nwakalor al centro, e Castlllo libero. Il ritorno di Antropova in squadra, dopo il breve riposo che ha fatto seguito al trionfo olimpico di Parigi, è stato del tutto positivo: l’azzurra, infatti, ha dimostrato già una ottima condizione risultand top scorer dell’incontro con 16 punti. Bene anche Herbots e Ruddins, rispettivamente con 12 e 14. Del tutto confortanti anche i dati statistici complessivi, con le biancoblù che hanno fatto registrare il 47 per cento di positività in attacco e il 55 per cento in ricezione; 16 i muri vincenti (contro 8) e 5 gli ace (a 4). "Siamo in crescita – ha dichiarato Nwakalor – stiamo lavorando tanto in palestra e questo si vede in campo. Stiamo migliorando giorno dopo giorno sulle piccole cose, cercando di essere sempre più precise e coese. Sono certa che saremo veramente una bella squadra e che disputeremo una grande stagione". Franco Morabito