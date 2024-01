Savino Del Bene-Milano, la notte delle stelle. Non è solo un duello tra Antropova ed Egonu

Scandicci contro Milano non è solo la terza contro la seconda in classifica, distanziate di 2 punti. E’ la sfida tra i due assistenti di Velasco in nazionale – Barbolini e Gaspari –, tra Antropova ed Egonu, loro malgrado al centro della querelle che ha accompagnato il percorso estivo della azzurre, ma anche tra due formazioni che hanno gemme preziose incastonate nei loro organici di primo livello. Non ultimo, lo scontro tra un piccolo centro, ma entusiasta, e la grande metropoli alla ricerca della consacrazione anche nel volley femminile. Insomma questa sera Palazzo Wanny (ore 21) sarà l’ombelico della migliore pallavolo italiana. Aspetto non da trascurare, il tutto esaurito che l’impianto fiorentino farà registrare. Non si trova, ormai da giorni, un biglietto. Anche gli ultimi pochi tagliandi disponibili ieri sono andati a ruba e il colpo d’occhio sarà quello delle grandi occasioni.

Si affrontano, dunque, due squadre che puntano a essere le antagoniste principali a Conegliano che, pur cambiando le pedine, resta sempre la squadra da battere. Vincere questa sera vorrebbe dire per Scandicci lanciare un messaggio chiaro e, banalmente, significherebbe continuare il percorso vincente intrapreso non solo in Italia, ma anche in Europa.

E’ una gara di tripla, come si sarebbe detto in tempi lontani e non solo per la presenza delle due fuoriclasse assolute del volley mondiale come Antropova ed Egonu. Ma sarebbe riduttivo ricondurre a questo duello le sorti della sfida. Troppe campionesse in entrambi i roster e non potrebbe essere altrimenti. Anche la sfida a distanza tra i due liberi è tutto da seguire. Brenda Castillo da una parte e Beatrice Parrocchiale dall’altra. La Reina del Caribe fino allo scorso anno ha difeso per Scandicci, mettendo in mostra le sue qualità, poi confermate in nazionale in una estate di grande soddisfazione con la Repubblica Dominicana, qualificandosi ai giochi di Parigi. Parrocchiale ha fatto il percorso inverso, da Milano a Scandicci proprio di recente per colmare l’assenza dovuta a un infortunio di Enrica Merlo. Bea si è subito ambientata e nelle ultime gare è sempre stata tra le migliori. Per non parlare, ovviamente del duello in posto 4 tra Zhu Ting e Miriam Sylla, due che sono tra le migliori interpreti nel loro ruolo. La cinese si sta confermando ad alti livelli e tanto del futuro di Scandicci dipenderà proprio dal rendimento di Zhuper. Non ultimo il confronto in regia tra Alessia Orro, palleggiatrice azzurra di Milano, e la fuoriclasse serba Maja Ognjenovic, nelle cui mani passa il gioco della Savino Del Bene.

Banale dirlo, ma chi avrà l’approccio migliore e sbaglierà meno avrà maggiori chance. In una gara equilibrata come questa ogni singolo pallone (o errore) può fare la differenza. Mettetevi comodi, perché lo spettacolo è a Palazzo Wanny.

Ricordiamo che la partita sarà visibile in diretta su Rai Sport.