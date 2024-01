Savino Del Bene. Niente da fare. Passa Milano

SAVINO DEL BENE

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 2, Herbots 8, Zhu Ting 7, Ruddins (L2) n.e., Di Iulio, Villani, Ognjenovic, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 3, Washington 4, Carol 2, Antropova 10, Diop. All.: Barbolini M.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute, Malual, Heyrman 10, Folie n.e., Orro 3, Prandi n.e., Pusic (L2) n.e., Rettke 6, Bajema n.e., Sylla 7, Egonu 20, Daalderop 9, Candi 1, Castillo (L1). All.: Gaspari M.

Arbitri: Zanussi – Brancati.

Parziali: 19-25, 21-25, 15-25.

FIRENZE - In un Palazzo Wanny senza un solo posto vuoto (3.550 spettatori) la Savino Del Bene Scandicci rimedia una severa sconfitta da Milano apparso in questa occasione più sicuro e in palla delle biancoblù che interrompono così la striscIa delle 11 vittorie consecutive in campionato e si fermano al terzo posto in classifica. Barbolini parte con Ognjenovic in palleggio, Antropova opposto, Nwakalor e Da Silva al centro, Herbots e Zhu Ting in banda e Parrocchiale libero; Gaspari risponde con Orro in regia, Egonu opposto, Heyrman e Rettke centrali, Sylla e Daalderop schiacciatrici e Castillo libero.

La prima frazione inizia con gran ritmo, le squadre vanno punto a punto fino al 7-7 siglato da Antropova con un diagonale imprendibile, Milano torna avanti con Egonu, Sylla e Rettke, Scandicci lo riprende sul 14 pari e sul 14-16 Barbolini chiede un primo time out, un altro sul 16-20. La reazione non arriva, Milano chiude 20-25 con maggiore precisione e più soluzioni a rete. Le biancoblù sembrano scuotersi, il loro vantaggio è però modesto, Milano l’agguanta sul 14 pari, Barbolini chiama ancora a sé la squadra che va a segno con Antropova, Herbots e Zhu Ting ma la fuga non riesce, Egonu e Sylla guadagnano il 19-19 e poi vanno a +3 (21-24). Herbots annulla il primo set point ma sul secondo la squadra di Gaspari centra lo 0-2.

Terzo set con Milano ancora più solido e più preciso mentre la Savino Del Bene, in evidente giornata-no, non riesce a decollare, troppi errori, anche in battuta, e poca incisività a rete, sembra irriconoscibile. Barbolini prova a dare una scossa, chiama in campo Villani, Washington, Di Iulio e Alberti centrale ma la svolta non avviene. Milano ne approfitta e in un’ora e trenta fa suo il match che elegge Daalderop MVP.

Franco Morabito