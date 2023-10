Savino Del Bene non trema

SAVINO DEL BENE

3

CASALMAGGIORE

1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Washington 7, Di Iulio 4, Herbots 4, Alberti 5, Antropova 25, Zhu 21, Armini (L), Diop 3, Da Silva 2, Ognjenovic 1, Nwakalor. N.e: Gay (L), Villani, Ruddins. All. Barbolini.

CASALMAGGIORE: Hancock 5, Acosta Alvarado 10, Manfredini 7, Smarzek 9, Perinelli 10, Lohuis 5, De Bortoli (L), Edwards 6, Obossa 5, Cagnin, Faraone, Colombo, Avenia. Ne: Pieropan (L). All. Musso.

Arbitri: Brancati, Brunelli.

Parziali: 25-18, 23-25, 25-14, 25-22.

Una partita senza storia nel primo e nel terzo set, più combattuta nel secondo e nel quarto, ma che la Savino Del Bene ha meritato ampiamente, grazie a un tasso tecnico superiore e a una giornata superlativa della cinese Zhu, 21 punti e MPV del match, e di Antropova con 25 di cui 7 ace, 4 dei quali realizzati nel terzo set in un solo turno di battuta. Ma è tutta la squadra che, nonostante la pesante assenza della capitana Merlo, si è dimostrata all’altezza in ogni reparto, a tratti devastante in attacco, sicura in ricezione e difesa e con la centrale Alberti in bella evidenza. Il primo set è stato in discesa, con lo Scandicci sempre avanti e Casalmaggiore in difficoltà a contenere gli schemi avversari. Nel secondo la squadra di Musso prendeva più coraggio e si portava ripetutamente in vantaggio ma veniva raggiunta sul 23 pari quando, su un errore dello Scandicci e un tocco vincente di Acosta su battuta della ex Perinelli, guadagnava il punto dell’1-1. Il terzo set è stato saldamente nelle mani delle localei con la Antropova in vetrina, mentre nel quarto c’è stato un sostanziale equilibrio fino al 17 pari, poi la Savino Del Bene ha preso il largo e i tre punti.

f.m.