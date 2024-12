Savino, l’ora della Coppa. Oggi l’esame Bergamo

Oggi prendono il via i quarti di finale di Coppa Italia alla quale hanno avuto accesso le prime otto di A1 alla fine del girone di andata. La Savino Del Bene, seconda in classifica, scenderà in campo alle 16 a Palazzo Wanny (diretta vbtv) contro Bergamo, allora settimo ma nel frattempo salito di due posizioni. La sfida ha un precedente negativo per le padrone di casa che nel 2023 furono sconfitte al tie break – anche allora nei quarti – proprio dalle orobiche che, con l’ex Carlo Parisi in panchina, stanno disputando un buon campionato.

Il loro punto di forza è il servizio, con ben due atlete tra le migliori 5 battitrici del campionato: Linda Manfredini (26 ace) e Vittoria Piani (22), e il secondo posto complessivo a livello di club per battute vincenti realizzate (83). Una partita, quindi, nella quale Scandicci dovrà dare il massimo per accedere alle semifinali, come successe un anno fa. "Sarà una sfida difficile, come tutte quelle del nostro campionato – mette in guardia la centrale Linda Nwakalor, una delle top in quel ruolo -, per questo dovremo mantenere l’attenzione alta sin dall’inizio e portare a casa il successo, cosa fondamentale visto che si giocherà uno scontro diretto".

f.m.