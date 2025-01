Savino, un nuovo esame. Le Farfalle sono arrabbiate

Nella diciassettesima giornata del campionato di A1 la Savino Del Bene scende oggi in campo alle 18 (diretta Dazn e vbtv) a Palazzo Wanny contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio ancora con l’amaro in bocca e la voglia di rivincita. Infatti furono proprio le lombarde a infliggere alle biancoblù la prima sconfitta delle tre collezionate finora in questa stagione. Da allora ad oggi le farfalle hanno continuato a disputare un buon campionato: hanno vinto 10 partite e sono attualmente settime con 29 punti, a -3 dalla zona playoff ma con una gara in meno. Rispetto a loro, però, Scandicci ha un’altra andatura: è reduce da tre successi in A1 dove occupa il secondo posto davanti a Novara e Milano, è alla final four di Coppa Italia e già nei quarti di Champions League.

L’obiettivo, quindi, è di proseguire la striscia anche se Gaspari, anche lui memore di quel precedente, tiene in allerta il gruppo: "Sarà una partita molto delicata perché rappresenta la sfida contro la prima squadra ad averci battuto da quando sono arrivato. Quella dell’andata fu una partita molto difficile e da lì Busto ha fatto un cammino spedito perché, su dieci gare, ne ha persa solo una, e per giunta al tie break. Per noi è fondamentale avere una sorta di rivalsa rispetto a quella sconfitta, che comunque mi permise di adottare dei cambiamenti da cui poi abbiamo iniziato un percorso di continuità davvero importante".

Due le ex di questo confronto, tutte con indosso la maglia della Savino Del Bene: Britt Herbots, la capitana, che giocò a Busto dal 2018 al 2020 vincendo da Mvp la Coppa Cev 2019, e Camilla Mingardi, in B1 nella stagione 2013-2014 e poi in A1 dal 2019 al 2021. Delle giocatrici di Enrico Barbolini si sono messe finora in particolare evidenza la schiacciatrice Piva (216 punti realizzati), l’opposta Obossa, terza nella classifica delle top acers con 25 battute vincenti (contro le 41 di Antropova, prima), e il libero Pelloni col 37% di ricezione perfetta.

Franco Morabito