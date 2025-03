Scattano i playoff contro Milano. La Lube vuole stupire ancora

Lube, fatti valere! Ore 17, Eurosuole Forum, scattano i playoff 2025 e i biancorossi li inaugurano con gara1 dei quarti contro l’Allianz Milano (diretta streaming su Rai Play). Un accoppiamento scaturito dal terzo posto di Civitanova al termine della regular season con 46 punti mentre il team allenato da Piazza ha concluso al sesto con 36. Dopo essere uscita prematuramente nei quarti l’anno scorso, la Lube vuole avanzare e i mesi alle spalle, con la vittoria della Coppa Italia, il sempre maggiore entusiasmo e gli evidenti progressi in difesa e in ricezione, fanno sì che si respiri grande fiducia alla vigilia di questa post season.

L’incognita principale è rappresentata dalla pochissima esperienza del regista Boninfante, classe 2004 che non ha mai giocato da titolare una gara di playoff (solo il terzo set di gara1 dei quarti un anno fa tra Trento e Modena) e in queste sfide, molto più tese e battagliate, esperienza e nervi saldi possono fare la differenza. Al collettivo di Medei non mancano il talento e la voglia di accettare le sfide più competitive a cominciare proprio da Boninfante. Anche Loeppky è un atleta che si esalta in queste gare e l’esperienza la porteranno pilastri come Balaso e Podrascanin (recuperato Gargiulo, influenzato domenica con Grottazzolina).

Civitanova avrà come valore aggiunto il fattore Eurosuole Forum, dato che in casa non ha mai perso in stagione e vi giocherà tre match su cinque di questo turno. A cadere all’Eurosuole Forum è stata la stessa Milano, superata 3-0 in campionato (all’andata 3-0 per i meneghini) e di nuovo 3-2 nei quarti di finale di Coppa Italia. Milano ci preparerà ad armarci di pazienza perché le squadre di Piazza difendono molto e in attacco ri-giocano sul muro. In regular season le due compagini si sono equivalse nell’efficacia al servizio, Civitanova però ha saputo commettere meno errori in ricezione ed ha attaccato con percentuali ben più alte. Attenzione a Reggers, opposto che la Lube ha cercato di strappare all’Allianz e secondo bomber della SuperLega dietro Keita. Poi bisognerà fare i conti con la tecnica del vecchietto Kazyiski, in battuta insidiosi Porro e Caneschi. Dopo questi playoff il centrale Piano, 34 anni, dirà addio al volley e intanto il club gli ha ritirato la maglia.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Chinenyeze e Podrascanin; libero Balaso. A disp.: Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Gargiulo, Tenorio, Bisotto. All. Medei.

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Reggers; schiacciatori Louati e Kazyiski; centrali Caneschi e Schnitzer; libero Catania. A disp.: Zonta, Barotto, Gardini, Otskua, Piano, Staforini. All. Piazza.