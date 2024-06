School Volley, primo posto per il team dell’allenatrice Arcangeli. L’Under 10 in trionfo alle finali "Sport&Go»

PERUGIA – La School Volley Perugia porta l’Umbria sul tetto d’Italia conquistando, a Cesenatico, il primo posto alle finali nazionali del torneo Sport&Go per la categoria kids under 10. Guidate dall’esperta allenatrice Oriana Arcangeli, dopo la vittoria del titolo regionale, le sette giovanissime campionesse hanno affrontato con successo tutte le gare di minivolley (3 contro 3) e l’attività di triathlon composta da corsa veloce 60 m, salto in lungo e lancio del vortex. Un’esperienza unica organizzata come sempre in modo impeccabile dal Centro Sportivo Italiano (CSI), ricca di emozioni e soddisfazioni sia per le atlete, bravissime e pronte a lottare su ogni pallone, sia per Arcangeli, che da ben 8 anni partecipa al torneo conquistando più volte il podio. Il torneo si è svolto da mercoledì 12 a domenica 16. Ad aprire la competizione sono state le gare di triathlon e poi via alle sfide di pallavolo con due gironi. Nella prima partita le magliette giallonere hanno affrontato Potenza, vincendo per 3 a 0, poi Modena con lo stesso risultato e, infine, Treviso battuta per 2-1. La scia di vittorie ha permesso alle giovani di accedere alla semifinale contro Catania, formazione sconfitta per 2-1. Nella finale la School Volley ha incontrato di nuovo Treviso e ha portato a casa la vittoria decisiva per 2 set a 0. "Il clima di festa che si respira in queste occasioni è indescrivibile – commenta l’allenatrice Arcangeli -. Al di là del risultato delle gare quello che conta è la possibilità di vivere momenti indimenticabili con il proprio gruppo, rafforzare lo spirito di squadra e fare nuove amicizie. Sono molto soddisfatta delle mie piccole campionesse, hanno dimostrato determinazione, grinta e coraggio, senza mai arrendersi anche nei momenti difficili. Questi momenti rimangono un’ottima occasione per far crescere tanti giovani atleti, sia a livello tecnico che personale". Ad accompagnare la squadra anche il responsabile Giovani CSI Perugia, Paolo Scarponi.

I nomi delle campionesse regionali: Lucrezia Bistocchi, Sofia Bistocchi, Ginevra Canfora, Sofia Falomi, Greta Micillo, Letizia Neri e Ginevra Taddei.