Scocca l’ora della Champions. Lube, c’è da resistere ad Ankara

Resistere oggi per vendicarsi tra una settimana. È il giorno di Halkbank Ankara-Cucine Lube Civitanova, oggi alle 16 torna la Champions League per i vicecampioni d’Italia (diretta su Dazn) e torna con la sfida d’andata dei quarti di finale. In Turchia la squadra di Blengini avrà davanti a sé uno scoglio duro, un avversario che oltretutto riporta alla mente l’eliminazione patita lo scorso anno e sempre nei quarti. In passato avremmo fatto battute su una rivale ottomana, ma adesso è proprio il caso di affermare "mamma li turchi", perché Ankara è tra le squadre favorite nella competizione europea più prestigiosa, anche se nella fase a gironi non ha avuto un rendimento incredibile finendo seconda alle spalle di Piacenza. Rispetto all’anno scorso la principale novità siede in panchina, adesso c’è quel Boban Kovac che da giocatore militò nella Lube per quattro stagioni (dal 1995/96 al 1998/99) e che da allenatore ha guidato Perugia e Cisterna. Principale punto di forza è l’opposto Abdel Aziz, entusiasmante attaccante che abbiamo ammirato in SuperLega (due volte re dei bomber) e che può far danni anche al servizio e proprio la Lube ne sa qualcosa... Sempre rispetto al duplice confronto di 12 mesi fa (la Lube fino a quel momento aveva 11 vittorie su 11 contro club turchi) la novità sul taraflex è invece rappresentata dall’assenza del valido schiacciatore Jaeschke ma al suo posto figura una vecchia volpe di questo gioco, un asso tutto genio e sregolatezza come l’ex modenese Ngapeth.

Memore delle precedenti uscite di scena, le ultime tre tutte nei quarti perdendo l’andata da 3 punti (1-3 Zaksa 2021, 0-3 Jastrzebski 2022, 3-1 a Ankara), la Lube sa che deve evitare gli alti e bassi, deve saper lottare con cuore e "testa", resistendo il più possibile. Lo stesso dg Cormio ha indicato in quella odierna la sfida più importante. Contro una squadra al completo e a casa sua, coach Blengini purtroppo è alle prese con qualche handicap perché ovviamente non avrà Zaytsev. Senza lo "zar" rimasto in Italia ed alle prese con noie muscolari, Civitanova perde lo schiacciatore più esperto di certe atmosfere e il più efficace in ricezione. Nikolov che invece soffre nel fondamentale non ha ancora smaltito del tutto il fastidio alla schiena, ma dovrebbe partire titolare ugualmente. Da vedere se l’altro schiacciatore sarà Bottolo o Yant. E da capire infine se Chinenyeze riuscirà ad essere del match stringendo i denti dopo essere uscito domenica per un problema al ginocchio destro.

Andrea Scoppa