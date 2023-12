Sconfitta e rimpianti. Monza, troppi errori. La festa è della Lube

di Andrea Gussoni

Si è chiuso con una sconfitta casalinga il 2023 della Mint Vero Volley Monza, battuta tra le mura amiche dell’Opiquad Arena dalla Cucine Lube Civitanova per 3-1. La squadra del Consorzio reduce dalla deludente partita di Cisterna ma anche da un girone d’andata di altissimo livello chiuso al quarto posto non è riuscita a battere per la quarta volta di fila i cucinieri che hanno così interrotto una striscia negativa contro quella che era diventata la loro bestia nera. Davanti a quasi 4.000 spettatori (cifra che non si vedeva da un bel po’ in campo maschile in Brianza), grazie alla promozione decisa dalla società di casa che ha promesso a tutti i presenti un biglietto gratis anche per mercoledì sera, quando le stesse due squadre si riaffronteranno nei quarti di finale di Coppa Italia, Monza è partita bene: nonostante un numero ancora significativo di errori in attacco, statistica decisiva in negativo una settimana fa nella trasferta laziale, i ragazzi di coach Massimo Eccheli si sono aggiudicati un primo set tiratissimo. A fare la differenza il turno al servizio di Stephen Maar che ha permesso di mettere la freccia e un ace di Ran Takahashi, che alla quarta occasione ha firmato l’1-0. Lo schiacciatore giapponese è partito bene anche nel secondo parziale ma, un po’ come tutte la sua squadra, è poi sceso di livello. Dall’altra parte invece, Aleksandar Nikolov (top scorer alla fine con 23 punti) e Marlon Yant Herrera hanno continuato a schiacciare con grande continuità, permettendo agli ospiti di allungare in maniera decisiva. Al resto hanno pensato i continui errori offensivi della formazione di casa, che non hanno potuto fare altro che incassare il pareggio.

La situazione è poi precipitata nel terzo set quando i ragazzi allenati da Gianlorenzo Blengini non hanno sbagliato praticamente nulla volando sul 16-23. Spalle al muro, Eric Loeppky è subentrato al posto di Takahashi per dare energia all’attacco brianzolo e la mossa ha anche dato risultati, con Monza capace di tornare a -3. L’esperienza ha però permesso a Civitanova di chiudere i conti, completando la rimonta sul 2-1. L’equilibrio è tornato nel quarto set, con Loeppky confermato in sestetto per un tridente d’attacco tutto canadese. Arthur Szwarc, il più costante dei suoi, ha risposto colpo su colpo al grande ex Adis Lagumdzija (protagonista della cavalcata di tre anni fa chiusa con una storica semifinale scudetto) ma nel finale è venuta nuovamente fuori l’esperienza dei marchigiani. Ivan Zaytsev, rimasto quasi tutta la partita in panchina, ha pescato le mani del muro portando la sua squadra al match point, trasformato al primo tentativo proprio da Lagumdzija. La seconda sconfitta di fila in Superlega è costata cara alla Mint Vero Volley Monza che in un colpo solo ha perso due posizioni in classifica, scivolando dal quarto al sesto posto, superata oltre che dai rivali di giornata anche dall’Allianz Milano, in festa per la vittoria maturata al Forum di Assago contro la Valsa Group Modena. Al di là della classifica, ancora cortissima alle spalle dell’inarrivabile duo di testa e con un rassicurante margine di dieci punti sull’uscita dalla zona playoff, a preoccupare in Brianza sono i troppi errori commessi in attacco nelle ultime due uscite. La speranza di coach Massimo Eccheli e in generale di tutta la squadra è che il problema venga risolto già mercoledì sera quando come detto sempre all’Opiquad Arena si rinnoverà la sfida con Civitanova.

MINT VERO VOLLEY MONZA-CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (27-25, 21-25, 22-25, 23-25)