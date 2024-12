Scontro diretto: Numia Vero Volley Milano sfida Savino del Bene Scandicci per il secondo posto

Scontro diretto per il secondo posto. La Numia Vero Volley Milano, tornata a fatica al successo nel turno infrasettimanale contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, farà visita oggi alle 18 alla Savino del Bene Scandicci. Si tratterà dell’ultima gara del girone d’andata per le ragazze del Consorzio, che hanno già disputato il loro incontro del tredicesimo turno visto che poi saranno impegnate in Cina nel Mondiale per club.

Sfida nella sfida quella tra Paola Egonu e Ekaterina Antropova, i due opposti della Nazionale trionfatrice alle Olimpiadi di Parigi 2024. "Appuntamento cruciale per definire la griglia dei quarti di Coppa Italia - ha sottolineato coach Stefano Lavarini -. Affronteremo una squadra di altissimo livello. Il nostro obiettivo sarà chiaro: difendere il secondo posto e consolidare la nostra posizione in classifica".

Alle 17 scenderanno invece in campo le altre due lombarde: Bergamo ospiterà l’Honda Olivero Cuneo con l’obiettivo di consolidare il suo piazzamento tra le prime otto che si giocheranno la Coppa Italia, traguardo già raggiunto dall’Eurotek Uyba Busto Arsizio, impegnata alla stessa ora nel palazzetto di viale Tiziano contro la Smi Roma Volley, fanalino di coda della classifica e sempre a rischio retrocessione dopo una stagione chiusa con la qualificazione alle coppe europee.