Semeniuk resta alla Sir Perugia fino al 2027: "Grande club, qui per vincere tanti trofei"

Nella scia della capolista in superlega maschile rimane solo una rivale, la Sir Susa Vim Perugia soffre ma grazie alla solidità del gruppo vince anche a Milano, mentre dietro le avversarie perdono qualche colpo e la prima posizione è solida. Ottima la prova del libero Massimo Colaci tra i migliori in campo: "Non è stata la nostra miglior partita perché abbiamo sprecato tanto in contrattacco, non abbiamo coperto alcuni palloni, ed abbiamo avuto poca precisione sui secondi tocchi. Di solito questo non ci capita, ma dobbiamo anche dire che è merito loro se ci hanno messo in difficoltà, perché poi bisogna riconoscerli i meriti degli altri. Sono molto contento perché è stata difficile e quindi ancora più bella. Queste nove vittorie consecutive hanno un valore, ma l’obiettivo è quello di crescere, è un percorso che speriamo ci possa portare dove noi vogliamo andare a fine stagione, c’è anche una tappa intermedia molto importante che è quella della coppa Italia. È chiaro che proviamo a vincere sempre ma sappiamo che arriveranno le sconfitte. Stiamo facendo un percorso, siamo partiti già da una buona base, ci sono tante cose sulle quali lavorare, migliorare e crescere". Nel frattempo, la società sportiva ha confermato il prolungamento di contratto con lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk che ha detto: "Sono molto felice di continuare ad essere parte di questo grande club. Il fatto che la società voleva prolungare il mio contratto è molto importante perché mi dice che finora ho fatto bene il mio lavoro. Naturalmente prima di prendere una decisione ho dovuto pensarci e parlare con la mia fidanzata, la mia famiglia ed il mio manager, ma questa riflessione non è durata molto a lungo; questo club ha tutto ciò di cui io ho bisogno. Abbiamo anche raggiunto un accordo con il club sui termini del contratto di cui sono molto soddisfatto. Spero che potremo vincere tanti altri trofei e festeggiare insieme i successi".