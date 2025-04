Semifinale Scudetto: Civitanova sfida Perugia in gara4 di Pasqua

Natale con i tuoi, Pasqua…con la Lube. Vigilia della resurrezione e pure vigilia, passando allo sport, di gara 4 della semifinale Scudetto tra Civitanova e Perugia. Dopo l’impresa di mercoledì, violando 2-3 la casa dei campioni d’Italia, i ragazzi di Medei domani tornano all’Eurosuole Forum. Ancora a rischio di uscita dai playoff ma, dopo il blitz di gara3, senz’altro più forti mentalmente e psicologicamente. Insomma sono aumentate le possibilità che la Lube possa pareggiare il duello allungandolo alla "bella" in Umbria. Domani l’atteso match godrà della ribalta tv su Rai2, una bella opportunità che in questo caso non appare un favore ai tifosi delle due squadre. Sì perché si giocherà alle 15.20, orario incompatibile in una domenica così, caratterizzata dai lunghi pranzi tra amici o parenti. Tanti si stanno lamentando, sia gli abbonati che non potranno seguire gara4, sia gli appassionati che avrebbero voluto venire (la Lube abitualmente si giova di fans che giungono da zone lontane). Anche di questo, ne abbiamo parlato con il direttore generale biancorosso, Giuseppe Cormio.

Dg, iniziamo da mercoledì. Lei ha vissuto tanti tie-break, ma quello di gara3 è tra i più emozionanti e non solo perché si rischiava l’eliminazione… "In effetti è uno dei più belli che ricordo. Emozionante e importante, vincendo in un palazzetto strapieno con 5 mila tifosi caldi ma corretti".

La Lube nei playoff non muore mai? "Eh sì, è una nostra caratteristica. Cerchiamo di fare quanto richiede la proprietà che ha proprio questa mentalità".

Dopo gara2 i giocatori erano proprio convinti di espugnare Perugia… "Perché se ad inizio stagione la Sir sembrava di un altro pianeta rispetto a noi, poi siamo cresciuti e soprattutto sabato abbiamo perso soprattutto per quegli ace di Plotnytskyi nel 5° set. Diciamo che sia gara2 che gara3 sono state decise da episodi, è il bello della pallavolo".

Si può dire anche che la Lube sta giocando un volley più corale e completo? "Non avendo le individualità di Perugia, ci affidiamo da mesi al collettivo e non a caso anche i cambi sono stati utilissimi".

Domani gara4 sognando la “bella“. Perugia può accusare il colpo di aver peccato di killer istinct? "Loro comunque hanno due match point. Quello che dispiace è che mancherà il pienone, i dati che ci arrivano parlano di una prevendita lenta".

Ecco, l’orario scelto dalla Lega ha fatto arrabbiare gli appassionati… "Ora non voglio far polemica ma dico solo che non è così che si fa crescere questo sport. Oltretutto ci sarebbe stata la giornata di Pasquetta, più indicata. Tanti mi scrivono sui social ma non dipende da noi e non possiamo farci niente. Ci dispiace per le due tifoserie e noi avremo anche il danno economico perché sfuma l’incasso maggiore della stagione".