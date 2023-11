Serata di derby. Va in scena . Bergamo-Milano

L’Allianz Vero Volley Milano cerca il riscatto nella nuova tana del Volley Bergamo 1991 mentre la Trasportipesanti Casalmaggiore e la Uyba Busto Arsizio saranno impegnate in due delicate sfide salvezza. È questo il menù per le 4 lombarde che, nella giornata odierna, saranno impegnate in una serie di partite valide per la il 5ª di andata. In un PalaFacchetti di Treviglio sold out, andrà in scena alle 20.30 il derby tra il team bergamasco e l’ambiziosa Allianz Vero Volley Milano, una delle candidate al successo finale reduce però dalla scoppola rimediata nella finale della Supercoppa Italiana contro Conegliano.

Sulla carta Paola Egonu e compagne non dovrebbero avere nessuna difficoltà a superare una Volley Bergamo 1991 che ha quale obiettivo quello della salvezza. Match di capitale importanza per la Uyba Busto Arsizio, penultima con un solo punticino, che, dopo aver perso in casa contro Novara, cerca punti pesanti in casa di Pinerolo (6 punti), lanciatissima dopo il successo in casa di Vallefoglia. La Uyba di Julio Velasco, stasera alle 20.30, cerca quel successo che possa dare morale ad una squadra ancora troppo timida, nella quale manca, tra l’altro, una giocatrice capace di fare la differenza in attacco.

Alle 18, invece, al PalaRadi di Cremona la Trasportipesanti Casalmaggiore di Malwina Smarzek, reduce dalla sconfitta di Scandicci, cerca di riprendere il feeling con la vittoria affrontando le piemontesi di Cuneo in un interessante scontro salvezza. Giornata completata da: Firenze – Roma (ore 16), Vallefoglia – Chieri (17), Novara – Trento (20.30), Scandicci – Conegliano (20.30). Fulvio D’Eri