Serie A 2 maschile. Volley Banca Macerata sul bulgaro Valchinov

La Volley Banca Macerata sta lavorando per il futuro nell’A2 e c’è lo schiacciatore bulgaro Samuil Valchinov, giocatore del 2001 impegnato con la formazione del SKV Montana (Bulgaria) e nel suo passato ci sono due stagioni anche con il Levski Sofia. La squadra maceratese ha centrato il salto di categoria vincendo a Mantova la serie promozione contro la formazione lombarda. Alla guida della squadra ci sarà ancora Maurizio Castellano che ha fatto un ottimo lavoro in A3 plasmando una squadra che è sempre stata in testa nel girone Blu dell’A3 e poi ha vinto due gare su tre della serie che metteva in palio la promozione. Di certo rimarranno il palleggiatore Sebastiano Marsili e il centrale Bara Fall. Ci saranno delle novità nella rosa con lo schiacciatore Enrico Lazzaretto e l’opposto Nicolò Casaro che molto probabilmente cambieranno casacca. È difficile che possa rimanere lo schiacciatore argentino Lucho Zornetta perché la sensazione è che il secondo posto riservato a giocatori stranieri, l’altra casella sarà riempita probabilmente da Valchinov, Potrebbe rimanere a Macerata il libero Simone Gabbanelli, da sette anni nella società del capoluogo. La sensazione è che l’attaccante Gaetano Penna possa cambiare squadra per una formazione dove possa giocare con maggiore continuità.