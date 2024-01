Volley, le partite di Serie A maschile e femminile del weekend: orari e dove vederle

Bologna, 5 gennaio 2024 – Il campionato di Serie A di pallavolo femminile torna dopo una breve sosta post-natalizia e inaugura il suo 2024 con i tre anticipi della seconda giornata di ritorno: si partirà il 6 gennaio, alle 17, con la sfida del PalaFenera tra la Reale Mutua Fenera Chieri 76’ padrona di casa e l’Aeroitalia Roma Volley (diretta su Volleyballworld.tv). Alle 17.30 inizierà invece il tour de force di partite nel mese di gennaio della Savino del Bene Scandicci, che ospiterà l’UYBA Volley Busto Arsizio (diretta su Volleyballworld.tv), reduce dal ko nella sfida tutta lombarda contro Milano. I riflettori di Rai Sport e di Volleyballworld.tv saranno poi puntati, alle 20.30, sul match tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che si presenta all’appuntamento dopo il successo al tie-break contro Roma, e il Volley Bergamo 1991. Domenica 7 gennaio il campionato riprenderà poi alle 17, quando le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora imbattute con 14 vittorie in altrettanti incontri, ospiteranno al PalaVerde l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo (diretta su Volleyballworld.tv). A quattro punti di distanza dalle venete c’è l’Allianz Vero Volley Milano che alle 19.30 affronterà l’ITAS Trentino in una sorta di testa-coda: la formazione trentina, infatti, occupa l’ultimo posto in graduatoria con un solo successo all’attivo e sarà guidata per la prima volta da Davide Mazzanti, ex ct dell’Italia che ha preso il posto di Marco Sinibaldi sulla panchina gialloblù. La gara sarà trasmessa su Volleyballworld.tv ma anche su Sky Sport e Now.tv. Infine, il turno – tenendo conto del rinvio a data di destinarsi della gara Casalmaggiore-Novara – si chiuderà con il posticipo delle 20.45 tra la Wash4green Pinerolo e Il Bisonte Firenze, trasmesso in diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv.

Le gare della seconda giornata di ritorno della SuperLega maschile

Reduce dai quarti di finale di Coppa Italia DelMonte (a giocarsi la Final Four che mette in palio la coppa saranno Trento, Perugia, Monza e Milano), invece, la Superlega maschile targata Banca Credem inaugurerà il nuovo anno giocando il secondo turno del girone di ritorno. Sabato 6 gennaio saranno due gli anticipi: proprio pochi giorni dopo i quarti di finale di Coppa Italia, alle 18 (diretta su Volleyballworld.tv) si ritroveranno di fronte la Gas Sales Bluenergy Piacenza e l’Allianz Milano. Cerca riscatto dopo il mancato accesso alle Final Four la Lube Cucine Civitanova che, sempre alle 18 (diretta su Volleyballworld.tv), ospiterà la Pallavolo Padova. Domenica 7 gennaio la SuperLega ripartirà poi alle 17 (diretta su Volleyballworld.tv), orario in cui a Taranto la Gioiella Prisma padrona di casa riceverà i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, primi della classe con undici vittorie e una sola sconfitta. Alle 18 (diretta su Volleyballworld.tv) si giocherà poi la gara tra la Valsa Group Modena – eliminata dai quarti di Coppa Italia da Perugia – e la Giovanni Rana Verona che invece ha sbattuto contro la corazzata Itas Trentino mancando anch’essa l’accesso alle Final Four di Coppa Italia. Alle 18.15 i campioni del Mondo della Sir Susa Vim Perugia (diretta su Volleyballworld.tv e Rai Sport), secondi in classifica, se la vedranno con la Mint Vero Volley Monza, mentre alle 20 (diretta su Volleyballworld.tv) calerà il sipario sulla giornata con il posticipo Cisterna Volley-Farmitalia Catania.