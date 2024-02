Volley, le partite di Serie A1 maschile e femminile del weekend

Bologna, 23 febbraio 2024 – Archiviato il weekend di Coppa Italia che in quel di Trieste ha visto trionfare la Prosecco Doc Imoco Conegliano al termine di una tiratissima finale contro Milano, la Serie A1 di volley femminile targata Tigotà è pronta a ripartire: domani, con ben tre anticipi, partirà infatti l’ottava giornata del girone di ritorno della regular season. Il sipario si alzerà alle ore 18 (match in diretta su Volleyballworld.tv) con la sfida tra la Savino Del Bene Scandicci, quarta in graduatoria, e la Honda Olivero San Bernardo Cuneo, penultima e alla ricerca di punti per risalire la classifica. Un’ora più tardi, invece, la Igor Gorgonzola Novara ospiterà la Megabox Ondino Savio Vallefoglia (match in diretta su Volleyballworld.tv). Il trittico di anticipi di giornata si chiudera poi con la sfida delle 20.30 (match in diretta su Volleyballworld.tv e in chiaro su Rai Sport) tra la Smi Aerosistemi Volley Roma e la Trasportipesanti Casalamaggiore, due formazioni che stanno attraversando un ottimo momento di forma, visto che le lombarde hanno vinto le ultime quattro sfide di campionato mentre le capitoline sono reduci da tre successi. Domenica 25 febbraio si tornerà poi in campo alle 17, quando andranno in scena altri tre scontri: in quel di Trento, l’Itas Trentino fanalino di coda del gruppo affronterà la Reale Mutua Fenera Chieri 76’ quinta in classifica (match in diretta su Volleyballworld.tv), mentre l’Uyba Volley Busto Arsizio sfiderà in casa Il Bisonte Firenze con l’obiettivo di conquistare punti pesanti in chiave salvezza. Problema salvezza che di certo non ha la Prosecco Doc Imoco Conegliano assoluta dominatrice della stagione con 20 successi in altrettante gare, che potrà festeggiare la vittoria in Coppa Italia davanti al proprio pubblico prima del match contro il Volley Bergamo 1991 (match in diretta su Volleyballworld.tv). Alle 18.30 (match in diretta su Volleyballworld.tv, Sky Sport e Now TV) andrà quindi in scena l’ultima gara di giornata, quella tra la Wash4green Pinerolo e l’Allianz Vero Volley Milano.

Le gare di SuperLega

Sempre nel weekend andrà invece in scena la decima giornata del girone di ritorno della SuperLega targata Banca Credem, che partirà con un solo anticipo, quello di domani alle ore 18 (match in diretta su Volleyballworld.tv) tra la Pallavolo Padova, che ha ormai archiviato il discorso salvezza, e la Mint Vero Volley Monza, alla ricerca di punti per tenere vivo il sogno della quarta piazza. Domenica 25 febbraio si tornerà quindi in campo alle ore 16 (match in diretta su Volleyballworld.tv e Rai Sport) per il match di alta quota tra la Cucine Lube Civitanova e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che si contendono la terza piazza. Alle 17 (match in diretta su Volleyballworld.tv), forte di una salvezza già conquistata, la Gioiella Prisma Taranto giocherà invece in casa contro l’Allianz Milano, mentre alle 18 (match in diretta su Volleyballworld.tv) il Valsa Group Modena ospiterà la Farmitalia Catania che invece è ormai condannata dall’aritmetica al ritorno in Serie A2. Sempre alle 18, poi, andranno in scena anche la gara Cisterna Volley-Rana Verona (match in diretta su Volleyballworld.tv) e il “big match” tra Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino.