Serie A1 donne. Bergamo inarrestabile: vince il derby ed è quinta

Una Bergamo sontuosa spazza via la Eurotek Uyba Busto Arsizio e la scavalca in classifica attestandosi in una fantastica quinta posizione. Il match tra le sorprese della stagione, come all’andata, se lo aggiudica nettamente la formazione di coach Carlo Parisi che, davanti al pubblico amico, mostra una marcata superiorità contro una Uyba confusionaria. Il più combattuto dei parziali è il primo, con le bergamasche sempre avanti e la Uyba capace di riacciuffarle a quota 24. Poi Montalvo e un muro della Manfredini permettono alle padrone di casa di salire 26-24. Senza storia il secondo parziale, con Piani (nella foto) e Montalvo protagoniste del 25-18. Busto prova a rimanere attaccata nel terzo, Kunzler è l’ultima ad arrendersi, ma Bergamo scappa via 22-17 con tre punti di fila dI Montalvo e chiude 25-21.

BERGAMO – EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 3-0 (26-24, 25-18, 25-21)