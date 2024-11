SERIE A1 DONNE. Bergamo, la ricetta anti-Scandicci di Parisi: "Spensieratezza e aggressività»

A Scandicci per provare a sgambettare una big. Volley Bergamo, dopo le prime sei giornate, è una delle liete sorprese di questo campionato di A1 con un ruolino di marcia da playoff: 4 vittorie, 12 punti e quarto posto a pari merito proprio con la Savino Del Bene Scandicci, l’avversario odierno. Al PalaWanny di Firenze, oggi alle 16.30, le bergamasche di coach Carlo Parisi affronteranno il team di coach Marco Gaspari che, secondo le previsioni estive, dovrebbe combattere fino alla fine per i vertici assoluti. Il pronostico è tutto a favore delle padrone di casa dunque, ma le sorprese sono dietro l’angolo e questo è quel che sperano a Bergamo, squadra che non ha nulla da perdere e che ha quale obiettivo quello di una più o meno tranquilla salvezza. "Siamo moderatamente soddisfatti di quello che abbiamo fatto in queste prime sei partite – dice Carlo Parisi –. Il calendario ci ha messo di fronte a squadre alla nostra portata, tranne Conegliano e forse Vallefoglia ( la squadra ha vinto 3-1, ndr). Se la sono cavate bene, brave". Ora c’è Scandicci. "Ho la tipica sensazione di quello che sa di andare a giocare contro una squadra che può lottare per i primi posti. Noi dobbiamo fare tesoro della gara di Conegliano e di quel terzo set, nel quale giocando più sciolti e aggressivi abbiamo costretto la prima della classe a mettere una marcia in più per vincere. Devi dare il 100% per affrontare le squadre forti, provare a metterle in difficoltà e vedere come reagiscono". F.D.E.