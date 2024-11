Serie A1 donne. Milano, carica europea. Ma Busto vuole stupire

È il giorno del derby lombardo in serie A1. All’Allianz Cloud alle 18 è in programma la sfida tra la Numia Vero Volley Milano e l’Eurotek Uyba Busto Arsizio. Entrambe le squadre sono reduci da tre vittorie di fila in campionato, ma i favori del pronostico sono per le padrone di casa, anche se non possono ancora contare su Paola Egonu. La formazione del Consorzio ha vinto anche giovedì al debutto stagionale in Champions League e martedì sarà attesa dalla trasferta in Slovenia per la seconda giornata della fase a gironi. Un tour de force sottolineato anche da coach Stefano Lavarini, che dovrebbe puntare su Anna Danesi, rimasta a riposo tre giorni fa: "Nemmeno il tempo di lasciarci alle spalle l’esordio in Champions che ci attende già la sfida con Busto, una squadra che nelle ultime gare è esplosa in termini di prestazioni e risultati, quindi con un morale sicuramente molto alto. È fondamentale arrivare a questo appuntamento nelle migliori condizioni di forma possibili". In campo anche tante ex a cominciare dal capitano di Milano, Alessia Orro (nella foto), tra le fila bustocche per tre stagioni (dal 2017 al 2020). Sono invece tre le atlete dell’Eurotek Uyba ad aver indossato la maglia Vero Volley: Jennifer Boldini, Josephine Obossa – che con Milano ha vinto la CEV Cup nel 2021 – e Martina Morandi, giovane libero cresciuta nel settore giovanile del Consorzio. Proprio Boldini ha parlaro alla vigilia: "Sappiamo che ci aspetta una partita impegnativa contro una delle squadre più forti del campionato, ma arriviamo a questo incontro con fiducia e determinazione. Le ultime vittorie ci hanno dato più consapevolezza dei nostri mezzi, pur rimanendo consapevoli che c’è ancora tanto su cui lavorare. Vogliamo sfruttare questo periodo positivo per crescere ulteriormente, mantenendo alta la concentrazione e continuando a lavorare unite come squadra. Daremo il massimo per mettere in campo la nostra migliore pallavolo e puntare a un buon risultato", ha concluso la palleggiatrice delle farfalle.

Andrea Gussoni