Serie A1 femminile. Bartoccini ko nella gara a Milano, Gaia Traballi: : "Le abbiamo messe in difficoltà ma non è bastato»

NUMIA MILANO 3 BARTOCCINI PERUGIA 0 (25-16, 25-15, 25-16)

MILANO: Kurtagic 13, Egonu 12, Sylla 9, Danesi 8, Daalderop 5, Orro 3, Gelin (L1), Pietrini 3, Smrek 3, Cazaute 1, Konstantinidou 1, Guidi. N.E. – Heyrman, Fukudome (L2). All. Stefano Lavarini.

PERUGIA: Nemeth 7, Traballi 4, Cekualev 4, Bartolini 3, Gardini 2, Ricci, Sirressi (L1), Ungureanu 6, Pecorari 1. N.E. – Recchia, Gryka, Anchante, Rastelli, Cogliandro (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Luca Cecconato (TV) ed Umberto Zanussi (TV). NUMIA VERO (b.s. 15, v. 4, muri 18, errori 5). BARTOCCINI (b.s. 7, v. 2, muri 2, errori 10).

MILANO – Niente da fare nella proibitiva trasferta valida per la diciannovesima giornata di serie A1 femminile, la Bartoccini Mc Restauri Perugia rimedia un sonoro tre a zero. Le magliette nere non entrano mai in partita ed escono dal campo con un pugno di mosche. Contro la corazzata Numia Milano nessuna delle atlete è riuscita ad incidere, il muro avversario ha oscurato tutte le attaccanti e solo al centro le percentuali sono state decenti. La matricola umbra sperava di poter essere competitiva contro tutte ma si è dovuta ricredere. Così la schiacciatrice Gaia Traballi al termine del confronto: "Sapevamo che non sarebbe stata una sfida semplice, non solo per il tasso tecnico della rivale ma anche per l’atmosfera del palazzetto che sembrava veramente vestito a festa. Una festa però a cui noi non abbiamo partecipato. Abbiamo messo in difficoltà Milano in alcune situazioni, ma non è bastato. Guardiamo avanti in vista delle prossime partite che saranno molto importanti in chiave salvezza". La testa della squadra è già rivolta al match casalingo con Novara del prossimo 26 gennaio, altra avversaria di rango contro cui il pronostico pare chiuso.

Alberto Aglietti