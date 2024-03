SERIE A1 FEMMINILE. Bergamo ora rischia. Casalmaggiore trema

Momento difficile per la Volley Bergamo 1991 che si dovrà sudare la salvezza nelle ultime quattro giornate di serie A1. Le orobiche, nonostante un’ottima Anna Davyskiba, sono incappate sabato nella quinta sconfitta consecutiva. La Wash4Green Pinerolo ha approfittato dei troppi errori in attacco delle rivali per portare a casa un successo pesantissimo per 3-1 con cui ha blindaro la qualificazione ai playoff. Non è andata meglio alla Trasportipesanti Casalmaggiore, sconfitta con lo stesso punteggio dall’imbattuta capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano. Casalmaggiore nel rush finale adesso avrà bisogno di un mezzo miracolo per rimontare e chiudere la regular season tra le prime otto che si giocheranno lo scudetto nei playoff.

A.G.