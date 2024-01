Serie A1 femminile. Bergamo vola a Pesaro con Lorrayna acciaccata. Busto, serve l’impresa

La traballante Volley Bergamo 1991 cerca punti pesanti a Pesaro mentre la Uyba Busto Arsizio tentra il “miracolo a Scandicci contro una big del campionato. Dopo dieci giorni di stop per le festività natalizie, torna in campo la serie A1 del volley femminile e lo fa con 6 partite, tra oggi e domani. Rinviato a data da destinarsi, invece, il match tra Casalmaggiore e Novara per gli impegni con la nazionale under 20 della centrale delle rosa casalese Linda Manfredini (la Lega Serie A ha accettato la richiesta di rinvio). Stasera alle 20.30 le farfalle di coach Cichello, quintultime a quota 14 punti e reduci dall’onorevole ko contro l’Allianz VV Milano, sono attese dalla proibitiva trasferta al PalaWanny di Firenze contro la corazzata Scandicci, terza della classe. Importantissimo match per la Volley Bergamo 1991, terzultima a quota 11, che prova a strappar punti al Vallefoglia, ottavo a quota 18. Le bergamasche dovranno fare i conti con una Lorrayna non ancora al meglio, mentre sull’impiego di Pistolesi (problema ad una caviglia) il coach deciderà solo dopo la rifinitura. Fulvio D’Eri