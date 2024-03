Serie A1 femminile, corsa salvezza. Busto di Barbolini piega Bergamo

Ritorno al successo pesantissimo per l’UYBA Volley Busto Arsizio che imponendosi 3-1 al PalaFacchetti di Treviglio nel derby lombardo con la Volley Bergamo 1991 ipoteca anche la salvezza con due turni di anticipo. Le farfalle, arrivate a questo scontro diretto dopo due sconfitte con Cuneo e Chieri costate di fatto l’esonero a Juan Manuel Cichello (subentrato a fine novembre al posto di Julio Velasco), sono partite male, in un primo set dominato dalle padrone di casa. Le orobiche, a loro volta a rischio retrocessione, non sono però riuscite a confermarsi nei successivi parziali, in cui le ospiti invece si sono riscattate mettendo la freccia e non voltandosi più indietro. In particolare la solita Martina Bracchi, dopo un avvio in sordina, è salita in cattedra, chiudendo con un bottino di 19 punti, lo stesso di Lorrayna che però dall’altra parte non è riuscita a tenere le sue compagne in partita.

Anna Davyskiba, presa di mira in ricezione, non è stata brillante neanche in attacco, con 7 errori che hanno pesato più dei 10 palloni messi a terra. Enrico Barbolini, promosso da secondo a primo allenatore, a 54 anni ha così festeggiato il suo esordio in panchina in serie A1 con una vittoria che ha permesso a Busto Arsizio di portarsi a due giornate dal termine +6 sull’Honda Olivero San Bernardo Cuneo e a +9 proprio su Bergamo, che però deve ancora recuperare una partita non disputata, contro l’Itas Trentino, ultima e già spacciata da tempo. Un successo in quel match, in programma mercoledì 20 marzo alle 20.00 in trasferta, non basterà però da solo a garantire la permanenza in serie A alle orobiche e anzi il calendario per il resto è decisamente in salita: Giulia Gennari e compagne nelle ultime due giornate se la vedranno con due big come Igor Gorgonzola Novara e Savino del Bene Scandicci.

BERGAMO 1991-UYBA BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-18, 20-25, 18-25, 17-25)

A.G.