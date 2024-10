Serie A1 femminile - Inizia il campionato nel modo giusto. Savino Del Bene al top. Cuneo senza scampo

SAVINO DEL BENE

3

HONDA OLIVERO CUNEO

0

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 8, Castillo (L2) n.e., Ruddins 9, Kotikova n.e., Ognjenovic 1, Parrocchiale (L1), Bajema n.e., Graziani n.e., Nwakalor 9, Carol 6, Baijens n.e., Antropova 18, Mingardi, Gennari. All.: Antiga.

HONDA OLIVERO CUNEO: Bisegna n.e., Turco n.e., Colombo n.e., Martinez n.e., Polder 10, Cecconello 6, Panetoni (L1), Scialanca (L2), Bjelica 12, Lazic 8, Bakodimou 5, Signorile 2, Kapralova 7, Sanchez Savon n.e. All. Pintus.

Arbitri: Verrascina e Papadopol

Parziali: 25-18, 25-18, 26-24.

SCANDICCI – È iniziato con un secco 3-0 ai danni della Honda Olivero Cuneo, e i primi tre punti in classifica, il campionato 2024-25 della Savino Del Bene Scandicci e del suo nuovo coach Stéphane Antiga. La partita, che si è giocata a Palazzo Wanny davanti a oltre 2.300 spettatori, è stata combattuta ma nel primo e nel secondo set la squadra biancoblù l’ha sempre tenuta in mano. Solo nel terzo, dopo il 18-14, si è fatta raggiungere dalle piemontesi sul 24-24. A quel punto, però, Antropova con due gioielli ha firmato il 3-0 meritandosi come top scorer (18 punti) anche il primo MVP della stagione. In avvio Antiga ha mandato in campo Ognjenovic in palleggio, Antropova opposto, le due centrali Nwakalor e Carol, Herbots e Ruddins in posto quattro e Parrocchiale libero. Mel corso del terzo set al posto di Ognjenovic e Antropova ha fatto esordire anche Gennari e Mingardi. Tutta la squadra ha dimostrato di aver già trovato una buona intesa, come dimostrano i dati a referto che l’hanno vista prevalere in battuta con 6 ace (2 di Herbots) a 3, in attacco e a muro (10-6 i vincenti, dei quali 5 di Nwakalor).

"Abbiamo giocato bene ogni volta sulla rigiocata – il commento di Antiga –. È un bel risultato vincere 3-0 ma ci siamo fatti un po’ paura nel terzo set facendoci recuperare. Abbiamo fatto un bel lavoro con la battuta e li abbiamo messi in difficoltà; anche a muro e ricezione siamo stati abbastanza stabili, quindi direi che come prima gara è molto positiva.

f. m.