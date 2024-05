Serie A1 femminile. La Megabox conferma lo staff. Petruzzelli affiancherà Pistola

Confermato lo staff tecnico della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che sotto la guida del capoallenatore Andrea Pistola ha portato la squadra alla conquista della prima qualificazione ai playoff nella storia della società.

Affiancheranno anche nella prossima stagione l’allenatore marchigiano: Domenico Petruzzelli vice allenatore, in A1 a Urbino, poi al Fenerbahçe Istanbul e quindi a Cuneo al fianco di Andrea Pistola, che lo ha voluto con sé anche a Vallefoglia; Giacomo Passeri terzo allenatore, alla Megabox sin dalla nascita della società, della quale ha vissuto in prima persona la scalata dalla serie B1 alla qualificazione ai playoff scudetto; Matteo Spadoni scoutman, uno dei giovanissimi dello staff, alla seconda stagione a Vallefoglia dopo l’esperienza di B1 nel maschile con la Montesi Pesaro; Alessandro Bracceschi preparatore atletico, tornato nelle sue Marche nel 2022 dopo 15 anni ad altissimo livello in Turchia con squadroni come Vakifbank e Fenerbahçe Istanbul.

"Dal punto di vista personale quella appena concluso è stata una stagione piena di soddisfazioni, gli obiettivi da raggiungere sono stati raggiunti grazie all’ottimo lavoro svolto in palestra e al gran supporto che la società ci ha dato soprattutto nei periodi difficili – queste le parole del vice allenatore Domenico Petruzzelli –. Sulla prossima stagione le aspettative sono quelle di consolidare come minimo tutto quello di buono fatto in questa stagione e poi, perché no? ambire a qualcosa in più".

Intanto, Alice Degradi sta proseguendo la preparazione con la nazionale azzurra in vista della Volleyball Nations League, al via il 14 maggio ad Antalya (Turchia). La schiacciatrice delle tigri si sta allenando assieme ad altre sedici compagne agli ordini di Julio Velasco. L’8 e 9 maggio si terranno due amichevoli a Novara e Piacenza contro la Svezia. Presto la società farà altri annunci. "L’idea è creare una rosa di diverse pesaresi che tornano a casa per giocare in maglia biancoverde – avvisa il presidente Ivano Angeli -, continua il nostro progetto di dare una identità territoriale alla squadra".

b. t.