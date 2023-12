Serie a1 femminile. Milano conquista il nono successo di fila: ora la pausa fino al 6 gennaio

L’Allianz Vero Volley Milano ha chiuso il suo 2023 con un successo nel derby lombardo in casa dell’UYBA Volley Busto Arsizio. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno faticato contro le pimpanti farfalle per almeno due set, salvo poi prendere il largo ottenendo tre meritati punti, utili per conservare il secondo posto in classifica e allungare a nove la striscia di vittorie consecutive in Serie A1. Paola Egonu, top scorer con 29 punti e Mvp, non si accontenta: "Avremmo potuto fare molto meglio. Sono contenta della reazione della squadra e di aver portato a casa i tre punti. Abbiamo ancora molto da migliorare, ma sarà una stagione combattuta fino all’ultimo contro Conegliano".

Ora Milano si godrà qualche giorno di meritato riposo prima del ritorno in campo, previsto domenica 7 gennaio alle ore 19.30 all’Allianz Cloud contro la Itas Trentino. Per le ospiti sarà la prima uscita ufficiale dell’ex ct della Nazionale Davide Mazzanti, appena ufficializzato come nuovo allenatore. Busto Arsizio invece aprirà il suo 2024 in casa della Savino del Bene Scandicci sabato 6 gennaio, lo stesso giorno dell’incontro tra la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e la Volley Bergamo, vittoriosa a Santo Stefano con Casalmaggiore. Andrea Gussoni