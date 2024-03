Serie A1 femminile, Milano piega Cuneo 3-0. Oggi Busto di Barbolini debutta a Bergamo

Ritorno al successo pieno per l’Allianz Vero Volley Milano che dopo oltre un mese dalla volta precedente porta a casa i tre punti nell’undicesima giornata di serie A1. Non è stata una passeggiata però contro l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo che approfittando di qualche errore di troppo di Alessia Orro e compagne se l’è giocata punto a punto nel secondo parziale, chiuso comunque in modo vincente da Paola Egonu (top scorer assoluta del match con 20 punti). Le ragazze del Consorzio si sono così portate momentaneamente al secondo posto, in attesa del big match tra Igor Gorgonzola Novara e Savino del Bene Scandicci. Oggi, sempre per l’undicesima giornata di ritorno in A1, la Trasportipesanti Casalmaggiore che sogna ancora i playoff farà visita alla Wash4Green Pinerolo mentre la Volley Bergamo 1991 e l’UYBA Volley Busto Arsizio (alla prima con Enrico Barbolini al posto dell’esonerato Juan Manuel Cichello) si sfideranno al PalaFacchetti di Treviglio in uno scontro diretto per la salvezza.

ALLIANZ VERO MILANO-HONDA OLIVERO SAN BERNARDO CUNEO 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) A.G.