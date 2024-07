Volley. Sir Susa Vim Perugia, la stagione si apre con il mercato a Bologna

PERUGIA – A luglio compie il primo passo nella nuova stagione la pallavolo, le formazioni della massima categoria rendono ufficiali i loro organici. La Sir Susa Vim Perugia prepara la trasferta per l’appuntamento del Volley Mercato, la tre giorni dedicata alle squadre di serie A, in programma da martedì 16 a giovedì 18 luglio alle porte di Bologna dove dirigenti e staff dei club si ritroveranno per corsi d’aggiornamento, tavoli di confronto e approfondimenti di vario genere e dove naturalmente sarà presente anche la società bianconera capitanata dal presidente Gino Sirci. Nelle prime due giornate sarà possibile procedere al tesseramento degli atleti con l’ufficio Fipav che si trasferirà per l’occasione. Il direttore sportivo Goran Vujevic ed il direttore generale Benedetto Rizzuto provvederanno alle formalità per quanto concerne i block-devils. La conclusione della tre giorni coinciderà con l’evento principale, la presentazione della stagione e dei calendari, la vera apertura del sipario dell’80° campionato di serie A maschile. Tra ospiti, artisti e premiazioni saranno svelate le giornate del calendario e tutte le date degli eventi della prossima stagione e si conoscerà dunque il cammino stagione dei campioni d’Italia. La nazionale italiana, nel frattempo, torna al lavoro oggi a Cavalese per un collegiale che si concluderà venerdì 12 luglio. Il Ct ha convocato quindici atleti tra cui i bianconeri Simone Giannelli e Roberto Russo.

Alberto Aglietti