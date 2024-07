Volley. Anzani e Sanguinetti ancora in corsa per Parigi

Sono di fatto finite con le convocazioni di ieri pomeriggio per il collegiale di Cavalese le speranze olimpiche di Tommaso Rinaldi. Il giovane talento di Modena Volley, infatti, non figura tra i 15 convocati in Trentino per il lavoro prima dei Giochi, 15 che verranno scremati a 12+1 per Parigi. Non c’è Rinaldi ma ci sono Simone Anzani (e la sua presenza era abbastanza scontata) e anche Giovanni Sanguinetti, in una rosa che in modo del tutto atipico prevede ben 5 centrali, mentre gli schiacciatori ad esempio sono già 4 (escluso anche Recine). Sarà quindi lotta per 3 o 4 posti al centro, dipenderà dalle scelte e dalle valutazioni che il ct farà nei giorni di ritiro e sulle opportunità nei diversi ruoli. Questi i convocati per una sessione di lavoro che si chiuderà il 12 luglio. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro. Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

a.t.