Serie A1 femminile. Milano vuole ripartire in Piemonte. Bergamo alla prova Conegliano

È un’Allianz Vero Volley Milano che vuole tornare al successo in campionato quella che scende in campo oggi nell’ottava giornata di ritorno. Egonu (nella foto) e compagne, reduci dall’1-3 in Polonia con il Lodz, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, in attesa del ritorno contro Valentina Diouf e compagne in programma giovedì 29 se la vedranno in Piemonte con la Wash4green Pinerolo. Alle 18.30, nel match che di fatto chiuderà il programma della domenica, le ragazze di coach Marco Gaspari dovranno rimediare alle sconfitte subite contro Conegliano e Novara, per consolidare un secondo posto che sarebbe comunque importante in ottica playoff.

L’ha sottolineato alla vigilia anche lo stesso allenatore del Consorzio: "Pinerolo è stata sfortunata soprattutto nel reparto schiacciatori ma in casa ha sempre dimostrato di avere qualcosa in più. Abbiamo grandi rispetto per le piemontesi, per la crescita dimostrata in questi anni".

Nelle partite delle 17, invece, la Volley Bergamo 1991 sarà chiamata ad un’impresa quasi impossibile, sul campo dell’imbattuta capolista Conegliano. La corsa salvezza non è ancora finita e anche un punto al Palaverde di Villorba (Treviso) sarebbe oro per la formazione orobica. A completare il quadro l’appuntamento casalingo dell’Uyba Volley Busto Arsizio, impegnata tra le mura amiche con Il Bisonte Firenze. Un successo blinderebbe la permanenza nella massima serie e lascerebbe anche aperto uno spiraglio in ottica ottavo posto, anche se nelle ultime cinque giornate di serie A1 le farfalle poi dovrebbero essere praticamente perfette.

A.G.