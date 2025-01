Serie A1 femminile. Novara impone la sua legge: non si passa al Pala Igor. Vero Volley, l’aggancio al podio sfuma al quinto set

Il big match della terza giornata di ritorno, non privo di colpi di scena, se l’aggiudica la Igor Novara vincente per 3 set a 2 contro Vero Volley Milano. I primi due set sono altalenanti. Nel primo parte meglio Novara che si perde però in fase di contrattacco: Milano ne approfitta, recupera e accorcia lo svantaggio portandosi sull’1 a 0. Spazio pure per il nuovo acquisto, Anna Smrek, figlia dell’ex cestista, campione con i Lakers, Michael Frank. Nel secondo si vede in campo solo la formazione di casa che macina anche 10 punti di vantaggio. Milano non riesce a far cambio palla, a tenere la ricezione e reagire e si va sull’1 a 1. In un match imprevedibile, nel terzo, è di nuovo la squadra di Lavarini ad avere in mano il gioco. Le padrone di casa non mollano e ribaltano il parziale superando al fotofinish le lombarde, carenti in ricezione. La Vero Volley non ci sta, va sul + 6 nel quarto, subisce il recupero di Novara che però non evita il tie – break. Al quinto si impongono le piemontesi.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – NUMIA VERO MONZA 3-2 (19 – 25; 25 – 14; 25 – 23; 23 – 25; 15-12)

Giu.Lor.