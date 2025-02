Serie A1 femminile. Numia per il sorpasso. Busto e Bergamo giocano in “difesa“

La Numia Vero Volley Milano cerca il sorpasso su Scandicci, mentre Busto Arsizio e Bergamo scendono in campo con l’obiettivo di migliorare la loro classifica nella griglia playoff. Appuntamento chiave per la Milano di Egonu e Sylla (nella foto), terza a quota 55 punti, che oggi alle 20.30 alla Opiquad Arena di Monza, scenderà in campo solo per vincere con la squadra dell’ex allenatore Gaspari, seconda a quota 57, per superare le toscane a una giornata dalla fine. Per farlo il team di coach Lavarini, finalmente al completo, dovrà però vincere per 3-0 o 3-1 e conquistare i tre punti. Tante le ex in campo: Parrocchiale, Castillo e Bajema per Scandicci e Pietrini e Guida tra le meneghine. Dopo le due sofferte vittorie al tie break a Firenze e Perugia, la Eurotek Uyba Busto Arsizio, sesta con 39 punti a -4 da Chieri e a + 5 su Bergamo, oggi alle 20.30 in casa affronta la SMI Roma della ex Zannoni, penultima a meno 2 dalla salvezza. Reduce dalla maratona contro una big come Novara, persa solo al tie break, la Volley Bergamo 1991 cerca punti pesanti stasera a Cuneo per difendere la settima piazza. Ma per Piani e compagne non sarà facile contro Cuneo alla ricerca della salvezza anticipata.

Fulvio D’Eri