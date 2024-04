Serie A1 femminile, playoff scudetto. Milano in semifinale, nel mirino ora c’è Scandicci

Missione compiuta per l’Allianz Vero Volley Milano che nell’uovo di Pasqua ha trovato la qualificazione alle semifinali dei playoff scudetto. Le ragazze del Consorzio, dopo aver rischiato grosso in gara 1 tra le mura amiche, hanno sfoderato una prestazione di carattere al Pala Bus Company di Villafranca, espugnato con un convincente 1-3. Paola Egonu e compagne dopo aver dominato un primo set a senso unico hanno perso il secondo ma in quel momento non sono calate come successo all’esordio nella serie e anzi sono salite di colpi andando a chiudere il discorso qualificazione contro una squadra che può recriminare per l’occasione persa mercoledì scorso. L’assenza di Alessia Orro in cabina di regia si è fatta ancora sentire come prevedibile ma Vittoria Prandi si è comunque riscattata dando un buon contributo nel successo che ha permesso a Milano di guadagnarsi una settimana di riposo prima del prossimo incontro. Giocarsi tutto alla bella sarebbe stato un problema in più per Milano che da domenica potrà con ogni probabilità contare anche sulla sua palleggiatrice titolare nella più dura sfida con la Savino del Bene Scandicci (a sua volta qualificatasi in due partite eliminando Vallefoglia). "Siamo felicissime di questo passaggio del turno alle semifinali - ha dichiarato l’esperta centrale Raphaela Folie, schierata titolare in diagonale con Laura Heyrman -. Anche stavolta è stata una sfida davvero intensa: Pinerolo ha un tifo molto caloroso e tanta voglia di vincere, ma alla fine siamo riuscite a migliorare alcuni aspetti che ci sono mancati in gara 1 e conquistare la vittoria".

La migliore in campo è stata Paola Egonu che ha messo a terra 27 palloni. In doppia cifra anche Myriam Sylla e Helena Cazaute, che rispettivamente hanno chiuso con 14 e 13 palloni messi a terra. Ora Gaspari avrà un’intera settimana per prepararsi al meglio in vista della battaglia del Palazzo Wanny di Firenze.A.G.