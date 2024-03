Serie a1 femminile. Show Casalmaggiore. Pinerolo si arrende

Bella vittoria esterna per Casalmaggiore, che si è imposta per 3-1 in casa della di Pinerolo. Le ragazze di Pintus, salve dopo il ko subito da Cuneo nell’anticipo con Milano, sono rimaste in corsa per i playoff, portandosi a sei lunghezze di distanza dall’ottavo posto a due turni dalla fine. Decisiva Smarzek con 23 punti, inutili i 19 di Németh.

WASH4GREEN PINEROLO-TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 1-3 (15-25, 25-15, 14-25, 19-25)

A.G.