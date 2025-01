Serie a1 femminile. Vero Volley in volo. Argento nel mirino: "Il gioco migliora. C’è grande fiducia»

La Numia Vero Volley Milano non brilla ma supera Pinerolo e si rimette sulle code di Scandicci seconda della classe, mentre la Eurotek Uyba Busto Arsizio perde in casa nettamente, come da pronostico, contro l’invincibile Conegliano. Sono i verdetti dei due recuperi di campionato. Dopo aver perso il primo set 26-24, la formazione milanese ha rimesso le cose a posto: 25-20, 25-19 e 25-17. Tre punti pesanti che le permettono di portarsi a meno uno dalla Savino Del Bene Scandicci seconda in classifica. Top scorer Paola Egonu, con 24 punti, anche Juliette Gelin e Laura Heyrman (nella foto). Domani alle 20.30 altro impegno casalingo per le milanesi che ospiteranno il fanalino di coda Talmasson all’Opiquad Arena di Monza. "Abbiamo guadagnato 3 punti molto importanti, ci avviciniamo a Scandicci e ci stacchiamo da Novara – ha detto la Heyrman –. Stiamo migliorando il nostro gioco e questo ci dà molta fiducia". Nulla hanno potuto le farfalle di Enrico Barbolini contro la capolista Conegliano, prima a punteggio pieno, che ha espugnato la E Work Arena (25-15, 25-22, 25-19). Jennifer Boldini e compagne, settime in classifica, si stanno concentrando per l’imminente derby del Ticino in casa di Novara, quarta della classe, anticipato a domani alle ore 18. Fulvio D’Eri