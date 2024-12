Serie A1, turno infrasettimanale. Busto Arsizio, Bergamo e Milano in campo

La Uyba Busto Arsizio cerca i tre punti contro Perugia per continuare a volare e confermarsi come la sorpresa di questa prima parte di stagione. Partita agevole, almeno sulla carta, per la Vero Volley Milano contro Vallefoglia mentre la Bergamo cerca l’impresa in casa della Igor Novara. Questi gli impegni delle lombarde impegnate stasera nel turno infrasettimanale di serie A1. Reduce dal successo per 3-1 contro Firenze, la Uyba di coach Enrico Barbolini, salita al quinto posto in classifica, cerca un altro acuto contro le quartultime della classe di Perugia che, dopo alcune ottime prestazioni, domenica hanno perso per 3-0 in casa contro Roma; ma per Jennifer Boldini e compagne non sarà una passeggiata. Il via alle 20.30 alla E-Work Arena. Dopo la convincente vittoria di Bergamo, un 3-1 con Paola Egonu sugli scudi, Milano seconda della classe recupera l’alzatrice Alessia Orro e chiede strada alla Megabox Vallefoglia in un match programmato alle 19.30 alla Opiquad Arena di Monza. Partita proibitiva, invece, per la Volley Bergamo di Vittoria Piani che scenderà in campo alle 20.30 al PalaIgor contro una big come Novara che ha bisogno del successo per continuare la sua marcia in quarta posizione e rintuzzare l’attacco di Busto. Fulvio D’Eri