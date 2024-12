SERIE A1. Uyba, sesta sinfonia in casa Talmassons. Ciliegina conquistata soltanto al tie break

La Eurotek Uyba Busto Arsizio supera “solo“ al tie break le terzultime di Talmassons e vive una nottata da quarta della classe a più uno sulla Igor Novara. E se oggi Scandicci dovesse vincere nettamente in casa delle piemontesi, allora la Uyba terminerebbe il girone di andata in una fantastica posizione, inimmaginabile ad inizio stagione e avrebbe il fattore campo a favore nei quarti di Coppa Italia. Nel primo set la Uyba va sul 9-4 con l’attacco vincente della Van Avermaet, ma Talmassons non molla e pareggia a quota 10. Le due squadre proseguono a braccetto fino al 24 pari, poi le padrone di casa mettono a terra due palloni per il 26-24. Nel secondo set Busto vola sul 14-9 con la Obossa (nella foto) e porta a casa il parziale per 25-20 con 3 punti di Piva. Talmassons parte benissimo nel terzo set (15-11) ma le bustocche pareggiano a quota 15 e nel finale vincono il parziale per 25-21 coi punti di Frosini e Piva. Le friulane partono bene anche nel quarto set (14-11), la Uyba si riavvicina (17-16) ma Talmassons vince il parziale per 25-21. Nel tie break le farfalle volano sul 7-1, Talmassons recupera fino al 9-8 ma la Uyba accelera e vince 15-12. Oggi tocca alla Volley Bergamo 1991, in campo oggi pomeriggio alle 17 sul taraflex del Pala Wanny per affrontare le “bisontine“ di Firenze.

Fulvio D’Eri